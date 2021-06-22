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Сегодня – День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны

В Беларуси 22 июня отмечается День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия, нарушив Договор о ненападении, начала войну против СССР. В эту памятную дату по всей стране проходят мероприятия, приуроченные к 80-летию начала ВОВ.


По традиции главные действия развернулись у стен мемориального комплекса «Брестская крепость‑герой». Здесь на площади Церемониалов в 3:30 утра открылся митинг‑реквием. После этого у Кобринского укрепления стартовала военно‑историческая реконструкция событий 22 июня 1941 года.




В 4 утра на Буйничском поле под Могилевом состоялась патриотическая акция «Звон скорби». В ходе митинга-реквиема у братской могилы советских военнопленных, уничтоженных фашистами в Бобруйской крепости, участники акции зажгли 80 лампадок – в честь героев, которые 80 лет назад встали на защиту Родины.



В Гомеле также в 4 утра состоялся митинг памяти. Жители города в рамках молодежной акции «Никто не забыт, ничто не забыто» собрались у памятника героям-ополченцам, зажгли лампадки и возложили цветы к мемориалу.

Ровно в полдень пройдет Всебелорусская минута молчания в память о жертвах ВОВ.

В Минской области памятное мероприятие, которое объединит сотни человек, состоится в мемориальном комплексе «Хатынь».


Кульминацией памятных мероприятий станет вечерняя торжественная церемония, которая начнется в 20:55. На ней запланировано выступление Главы государства. Александр Лукашенко возложит венок в память о погибших и станет одним из почетных зрителей концерта‑реквиема в честь героев Великой Отечественной войны.

Фото: БЕЛТА
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