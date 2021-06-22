В нашей стране сегодня отмечается День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия, нарушив Договор о ненападении, начала войну против СССР. В эту памятную дату по всей Беларуси проходят мероприятия, приуроченные к 80-летию начала ВОВ. Одна из акций состоялась в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» – наш фотокорреспондент запечатлел, как это было.
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Фотофакт. Акция памяти на «Линии Сталина»
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