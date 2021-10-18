Сдерживайте эмоции и не спешите с решениями: как лучше всего себя вести в полнолуние 20 октября

Луна в момент октябрьского полнолуния будет находиться в противостоянии с Марсом и составит квадратуру к Плутону. Таким образом, главная цель этого сложного полнолуния в октябре заключается в контроле своей агрессии, которую мы можем проявлять в это время с целью исполнения каких-то незначительных желаний.



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В полнолуние, которое происходит на оси Овен – Весы, энергия переполняет, хлещет через край. Луна будет находиться в противостоянии с Марсом, отвечающим не только за смелость и энергию, но и за агрессию. В период полнолуния следует сдерживать свои эмоции, иначе импульсивность может в одно мгновение разрушить все то, над чем мы трудились последнее время.

Октябрьское полнолуние подводит итоги и предоставляет возможность завершить долгосрочные проекты, которые вы начали за шесть месяцев до этого, или краткосрочные, начатые две недели назад. Полная Луна в Овне будет толкать вас на импульсивные, дерзкие и необдуманные поступки.

Влияние первого октябрьского полнолуния не ограничится только этим днем. Ощущать энергию огненного полнолуния мы начнем с момента входа Луны в знак Овна, с вечера 18 октября, и до момента перехода Луны в следующий знак Тельца.

Работоспособность и деловая активность в полнолуние в Овне повышена: можно не бояться большого объема работы. Период хорош для преподавателей и тех, кто взаимодействует с публикой, аудиторией: легче завоевать внимание. Луна в Овне – наиболее удачное время для начала новой работы, вступления в новую должность. Это самое удачное время для приобретения транспортных средств: автомобилей, мотоциклов, квадроциклов и т.д. Подходит для покупки бытовой и компьютерной техники. Техника, приобретенная в эти дни, будет служить очень долго.

Из негативных моментов октябрьского полнолуния можно отметить вероятность ссор, конфликтов и травм. Высокий риск принятия ошибочных решений, поспешных действий, необдуманных поступков. Ссора на полную Луну в Овне чревата затяжным конфликтом и началом вражды. Не следует в этот день выяснять отношения – согласия достичь не удастся, а противоборство, наоборот, обострится.