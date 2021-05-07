Саснович уступила Голубич в четвертьфинале турнира во Франции

По пути в четвертьфинал третья ракетка нашей страны, хоть и испытывала проблемы, все же одолела француженку Тессу Андрианяфитримо (WTA: 257) – 7:5, 0:6, 7:5 и словенку Тамару Зиданшек (WTA: 80) – 7:6 (7:3), 6:3. Но сегодня белоруска с треском проиграла.Единственным светлом пятном в этом матче для нее стал второй гейм первой партии, который Саснович взяла на приеме. А все остальные геймы белоруска проиграла, что, само собой, обернулось крайне болезненным поражением.Вылетела сегодня Саснович с этого турнира и в парном разряде. На полуфинальной стадии белоруска и датчанка Клара Таусон потерпели поражение от чисто американского дуэта Кейтлин Кристиан / Сабрина Сантамария – 6:1, 4:6, 8:10.А вот Арина Соболенко (WTA: 7), в отличие от Александры Саснович, борьбу за титул на турнире из разряда WTA 1000 с призовым фондом € 2 549 105 в Мадриде продолжает. Белоруска уже в финале, по пути куда она последовательно уверенно оставила не у дел россиянок Веру Звонареву (WTA: 114) – 6:1, 6:2 и Дарью Касаткину (WTA: 37) – 6:3, 6:3, а также Джессику Пегулу из США (WTA: 33) – 6:1, 6:2, бельгийку Элизе Мертенс (WTA: 16) – 6:1, 4:0 (отказ) и еще одну россиянку Анастасию Павлюченкову (WTA: 41) – 6:2, 6:3. В титульном поединке, намеченном на завтра, белоруска сразится с первой ракеткой мира Эшли Барти из Австралии. В конце апреля эти теннисистки соперничали друг с другом в финале другого крупного турнира, проходившего в немецком Штутгарте, и тогда представительница белорусской школы тенниса проиграла – 6:3, 0:6, 3:6.Турниры во Франции и Испании – этапы подготовки спортсменок к Roland Garros, который пройдет с 30 мая по 13 июня.