Санитарный контроль Гомельщины выявил превышения допустимого уровня радиации в продуктах из частного сектора

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— сообщают в Гомельском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.Из частного сектора специалисты исследовали 256 проб. Превышение выявлено в двух случаях. Слегка «фонило» молоко из деревни Козелужье Хойникского района: удельная активность цезия-137 составила 128 Бк/кг при нормативе в 100 Бк/кг. А вот консервированные грибы, собранные в Могилевской области, превысили норматив в более чем 2,5 раза.На содержание стронция-90 было исследовано 73 пробы продуктов и воды. Превышение допустимого уровня выявлено в молоке из уже упомянутого Хойникского района.Более 50 проб воды отвечали требованиям безопасности.