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  2. Санитарный контроль Гомельщины выявил превышения допустимого уровня радиации в продуктах из частного сектора

Санитарный контроль Гомельщины выявил превышения допустимого уровня радиации в продуктах из частного сектора

Радиационный контроль продуктов и воды проводится территориальными подразделениями санитарного надзора Гомельщины постоянно. За истекший месяц специалистами было исследовано 400 проб пищевых продуктов на содержание цезия-137. 
Архивное фото

— Из государственного сектора проверили 144 пробы. Ни в одной из них превышения допустимого уровня не обнаружено, — сообщают в Гомельском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. 

Из частного сектора специалисты исследовали 256 проб. Превышение выявлено в двух случаях. Слегка «фонило» молоко из деревни Козелужье Хойникского района: удельная активность цезия-137 составила 128 Бк/кг при нормативе в 100 Бк/кг. А вот консервированные грибы, собранные в Могилевской области, превысили норматив в более чем 2,5 раза. 

На содержание стронция-90 было исследовано 73 пробы продуктов и воды. Превышение допустимого уровня выявлено в молоке из уже упомянутого Хойникского района. 
Более 50 проб воды отвечали требованиям безопасности. 
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Фото: Владимир ШЛАПАК
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