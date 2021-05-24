Самые яркие образы премии Billboard Music Awards

Для начала расскажем немного об итогах, которые уж точно запомнятся поклонникам исполнителей, в частности The Weeknd. Несмотря на то что на «Грэмми» музыканта обделили, на церемонии Billboard Music Awards он стал абсолютным триумфатором: был номинирован в 16 номинациях, 10 из которых унес с собой. В том числе стал «Лучшим артистом». Приз в номинации «Лучшая артистка» получила Тейлор Свифт. На втором месте оказался DaBaby, удостоившийся девяти наград. Дрейку вручили престижную премию «Артист десятилетия». Американская исполнительница Пинк также получила специальный приз – Icon Award.Напомним, награда присуждается музыкантам, чьи песни покоряли чарты Billboard и внесли свой вклад в развитие музыкальной индустрии.Самым необычным нарядом премии можно назвать платье от французского бренда Mugler на Меган Фокс. Впрочем, ее бойфренда, исполнителя Machine Gun Kelly, похоже, откровенность наряда не смущает.Актриса дополнила образ туфлями-лодочками от Jimmy Choo.Конкуренцию за самый провокационный наряд актрисе Меган Фокс может составить Приянка Чопра. На красной дорожке звезда позировала в золотистом платье от Dolce & Gabbana с кристаллами и разрезом до бедра. Образ дополнили драгоценности Bvlgari весом 40 карат.Никакой награды Чопра не получала, она лишь сопровождала своего молодого мужа Ника Джонаса, который стал ведущим церемонии.Американская певица и лауреат 15 наград "Грэмми" Алиша Киз сделала выбор в пользу розового укороченного топа Valentino, брюк с высокой талией и объемной накидки.Декорированное платье белого цвета актрисы Габриэль Юнион поклонники не оценили и отнесли в список неудачных. Не помогло наряду в пайетки и то, что его сотворил модный дом Prada.Триумфатор премии исполнитель The Weeknd оделся весьма скромно: черный смокинг и лаковые дерби.Невозможно не отметить выбор рэп-исполнительницы Saweetie. Она позировала перед фотографами в бальном платье от Giambattista Valli Haute Couture без бретелек, с многослойной юбкой с оборками. К образу подобрали украшения от Anabela Chan и Le Vian.Синтия ЭривоJonas BrothersПинкH.E.R.Дикси Д’АмелиоЧелси ХэндлерDoja CatКейланиГабби БарретФото: Getty Images