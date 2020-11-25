Саакашвили заявил, что украинскую экономику ждет катастрофа

Глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили считает, что экономику страны в скором времени ждет неизбежная катастрофа, а украинцев –проблемы с социальными выплатами, пишет ТАСС.
«Украинская экономика сейчас движется к большой катастрофе. На Украину надвигается очень сильный бюджетный кризис, у Украины будут проблемы с выплатами зарплат и пенсий начиная уже со следующего года», – сказал Саакашвили в эфире телеканала «Украина-24».
По его словам, немного отсрочить неизбежный крах можно, если Международный валютный фонд даст Киеву «чуть-чуть денег», но в долгосрочной перспективе это не поможет.
Также политик полагает, что усугублению кризиса способствует введенный в Украине карантин выходного дня. Согласно ему, в субботу и воскресенье работать в стране могут только продуктовые магазины, аптеки, АЗС и транспорт. Саакашвили считает, что меры по закрытию бизнеса «вряд ли будут эффективными» и из-за них «экономика не выдержит», а это «может привести к негативным последствиям для миллионов людей».
Фото: «Украина-24»
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