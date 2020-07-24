С сегодняшнего дня в Беларуси начинается выдача сертификатов ЦТ

С 24 июля в Беларуси начинается выдача сертификатов централизованного тестирования, сообщили в Республиканском институте контроля знаний.





«Сертификаты централизованного тестирования 2020 года вы можете получить в пунктах проведения централизованного тестирования с 24 июля. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и пропуска по учебным предметам», – говорится в сообщении.

Абитуриенты, принимавшие участие в централизованном тестировании в резервные дни, могут получить сертификаты ЦТ по этим предметам с 29 июля. Получить сертификаты они смогут в пунктах тестирования, в которых проходили тестирование в резервные дни. При себе также необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и пропуска по учебным предметам.

В этом году на централизованное тестирование зарегистрировались свыше 64 тысяч человек (на 16% меньше, чем в 2019 году). ЦТ в резервные дни прошли около 1,3 тыс. человек.