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С 1 ноября в Беларуси вырастут соцпенсии и доплаты пенсионерам

В Беларуси с 1 ноября в связи с изменением бюджета прожиточного минимума (БПМ) соразмерно увеличатся социальные пенсии, надбавки и повышения, доплаты пенсионерам в возрасте старше 75 лет, пишет БЕЛТА.


БПМ с 1 ноября 2020-го по 31 января 2021-го будет составлять BYN 258,11 – он вырос на 0,8% по сравнению с предыдущим нормативом.

Ежемесячная доплата к пенсиям неработающих пенсионеров в ноябре – январе изменится следующим образом: для пожилых в возрасте 80 лет и старше она составит BYN 64,53, в возрасте от 75 до 80 лет – BYN 48,4. Надбавка для инвалидов I группы назначена в размере BYN 64,53, а для пенсионеров, достигших 80-летнего возраста, – BYN 32,27.

Социальные пенсии, которые назначаются при неполучении трудовой пенсии, изменятся так: инвалиды I группы (в том числе с детства) будут получать до BYN 283,92, инвалиды с детства II группы – BYN 245,2, инвалиды II группы (кроме инвалидов с детства) и дети в случае потери кормильца на каждого ребенка – BYN 219,39. Инвалидам III группы будет назначена соцпенсия в размере BYN 193,58, а лицам старше общеустановленного пенсионного возраста – BYN 129,06. Несовершеннолетним инвалидам при различной степени утраты здоровья будет выплачиваться от BYN 206,49 до BYN 283,92.

Что касается пособия по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста, оно вырастет до BYN 258,11 (в случае ухода за одним таким человеком) и до BYN 309,73 (за двумя и более).

Сообщается, что повышение размера пенсии ждет и другие категории получателей: Героев Беларуси, Советского Союза, Социалистического Труда, блокадников, бывших узников фашистских концлагерей, инвалидов с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны (либо с последствиями военных действий) и так далее.
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Фото: Татьяна СТОЛЯРОВА
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