Руслан Алехно объяснил, почему на вручении госнаград читал с бумажки

По словам Руслана Алехно, он до сих пор не может поверить в то, что получил почетное звание "Заслуженный артист Республики Беларусь".отметил артист и добавил, что момент получения звания не сравнить ни с одним концертом или интервью.Речь Руслан Алехно написал сам от руки. Листок взял на мероприятие, где его и заприметила Ольга Нефедова.поделился эмоциями певец.Фото: скриншот видео