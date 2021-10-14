Руслан Алехно объяснил, почему на вручении госнаград читал с бумажки

Рассказывая о присвоении звания "Заслуженный артист Республики Беларусь", певец Руслан Алехно в эфире программы "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ объяснил, что очень волновался из-за оказанной ему высокой чести и не смог выучить речь, поэтому после вручения диплома читал с бумажки.
По словам Руслана Алехно, он до сих пор не может поверить в то, что получил почетное звание "Заслуженный артист Республики Беларусь".
– Не каждый день Глава государства лично вручает такие награды, – отметил артист и добавил, что момент получения звания не сравнить ни с одним концертом или интервью.
Речь Руслан Алехно написал сам от руки. Листок взял на мероприятие, где его и заприметила Ольга Нефедова.
– Она говорит: "А что ты учишь? Что за черновик такой у тебя?"<...> А я не мог выучить эту речь. Более того, до того момента, когда Глава государства зашел в зал, президентский оркестр играл песню "Мой родны кут", у меня внутри образовался ком. В тот момент понял, что могу заплакать. Сижу и думаю: "Что со мной происходит? Почему я стал таким сентиментальным?" Конечно, это было большое волнение, – поделился эмоциями певец.
Фото: скриншот видео