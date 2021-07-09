Своим мнением о приостановлении членства Беларуси в Европейском вещательном союзе (EBU) поделился председатель Национальной государственной телекомпании Беларуси Иван Эйсмонт в эфире программы «Скажинемолчи» на «Беларусь 1».
Скриншот из видео
– Думаю, такое решение было принято, когда началась шумиха вокруг инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске. Это одна из деталей в общем пазле. Они тогда заявляли, что исключат нас отовсюду. Дальше была задача найти причины, – сказал собеседник.
Напомним, EBU является организатором песенного конкурса «Евровидение». Таким образом, наша страна больше не сможет принимать участие в нем. Этот факт прокомментировал Иван Эйсмонт:
– Нас больше тревожит детский, нежели взрослый конкурс. Мы дважды его провели, это осталось в памяти и юных, и взрослых белорусов. Наши специалисты получили опыт, он никуда не исчезнет. Но, конечно, есть переживания, что не сможем принять участие именно в детском «Евровидении». Ко взрослому конкурсу отношение неоднозначное: вокруг него часто возникали скандалы, которые, кстати инициировали те же лица, которые и исключили нас из EBU, – высказался он.
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Председатель Белтелерадиокомпании высказался о приостановлении членства Беларуси в EBU
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