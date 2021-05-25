Российский политолог: недружественные действия Запада против Беларуси – подготовка удара по России

С прошлого года деструктивные силы Запада весьма прицельно бьют по Беларуси, готовя тем самым почву для раскола и самого евразийского пространства. Об этом, комментируя поднятую западными СМИ и близкими им телеграм-каналами ситуацию вокруг вынужденной посадки иностранного самолета в минском аэропорту, а также циничный демарш латвийских чиновников в отношении Государственного флага Республики Беларусь, заявил порталу sb.by российский историк и политолог, директор Института Русского зарубежья Сергей Пантелеев.
Политолог считает:
– За этими событиями стоит давно обозначившаяся тенденция усиления геополитического раскола. Беларусь давно и последовательно выступала в качестве форпоста большого пространства, которое можно обозначить как постсоветское, евразийское. Это было то пространство, которое традиционно скрепляло нашу большую цивилизацию, в которой Беларусь всегда занимала одно из ведущих мест. И потому Беларусь как форпост вновь оказалась на передовой этого процесса. В результате еще с прошлого года весьма прицельно бьют по республике, одновременно готовя почву для раскола и самого евразийского пространства.
Сергей Пантелеев отметил:
– В России мы воспринимаем такие недружественные и агрессивные действия Запада против Беларуси именно как подготовку удара по России. Одновременно все это направлено на разрушение нашего Союзного государства – той формы интеграции, которая, на мой взгляд, задает некий общий вектор и евразийской интеграции. Неслучайно российское общественное мнение находится на стороне братьев-белорусов, и самая адекватная форма ответа – это усиление наших интеграционных структур. Впереди очередная встреча наших лидеров – президентов Беларуси и России, но и со стороны гражданского, экспертного сообщества пришло время задавать вектор гуманитарной интеграции, выработки общей системы ценностей. Того, чего, к сожалению, долгое время не делалось, и на чем наши оппоненты и недруги начинают играть – и играть довольно успешно. Например, в отношении нашей молодежи.
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Российский политолог: недружественные действия Запада против Беларуси – подготовка удара по России
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