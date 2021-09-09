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  2. Российских педагогов будет обучать робот

Российских педагогов будет обучать робот

Необычный преподаватель будет давать задания студентам педагогического колледжа в Воронежской области, информирует РИА Новости.


«В филиале ГБПОУ «Губернский педагогический колледж» в городе Россошь Воронежской области начнут изучать сервисную робототехнику вместе с роботом «Промобот». Он будет преподавать сразу несколько дисциплин и выступать «живым» лабораторным стендом», – уточнили в пресс-службе компании.

Спектр знаний, которые «преподаватель» передаст студентам, достаточно обширный. К примеру, учащиеся колледжа узнают, как создавать и программировать роботов, которые будут помогать людям выполнять различные задачи. Также они познакомятся с управлением роботами и распознаванием лиц. Кроме того, робот поможет понять механизмы взаимодействия машины и человека.

Фото: РИА Новости
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