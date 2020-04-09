Российские ученые создали технологию оценки качества воды в озерах на основе фотосинтеза

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Исследования ученых крайне актуальны для Псковской области, так как здесь насчитывается более 3,7 тысячи озер, их общая площадь составляет порядка 3,3 тысячи квадратных километров. Самое крупное из них — Псковско-Чудское, которое занимает пятое место в европейской части Евразии., — рассказал собеседник информационного агентства.Автоматические передающие станций, внешне похожие на буйки, устанавливают вдоль берегов водоемов, а также на поверхности воды., — пояснил ученый.По наблюдениям экспертов, любое загрязнение воды приводит к резкому снижению активности растений и подавлению фотосинтеза, то есть к снижению реакции на свет. С помощью разработанных устройств ученые ПсковГУ научились определять эти параметры. В перспективе этот механизм можно масштабировать и использовать на водоемах любых размеров.