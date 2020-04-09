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  2. Российские ученые создали технологию оценки качества воды в озерах на основе фотосинтеза

Российские ученые создали технологию оценки качества воды в озерах на основе фотосинтеза

Ученые Псковского государственного университета совместно с коллегами из биологического факультета МГУ разработали уникальную технологию, позволяющую дистанционно оценить качество и степень загрязнения воды в водоемах с использованием датчиков фотосинтеза. С их помощью биологи смогут в режиме онлайн отслеживать состояние водных объектов и следить за их экологией, сообщил ТАСС проректор по научной работе ПсковГУ Тарас Антал.

Фото: pixabay.com

Исследования ученых крайне актуальны для Псковской области, так как здесь насчитывается более 3,7 тысячи озер, их общая площадь составляет порядка 3,3 тысячи квадратных километров. Самое крупное из них — Псковско-Чудское, которое занимает пятое место в европейской части Евразии.

"Это уникальный и очень актуальный проект. Мы уже провели успешные испытания по масштабному экологическому мониторингу Чудско-Псковского озера, которое является одним из крупнейших трансграничных водоемов Европы. Измерения качества воды будут проводиться с помощью специальных датчиков каждые три минуты на основе состояния водорослей. Одно измерение длится несколько секунд и передается на центральный компьютер, где все данные обрабатываются и где можно в реальном времени смотреть, как изменяется качество воды. Эту технологию разрабатывает ПсковГУ совместно с кафедрой биофизики биологического факультета МГУ", — рассказал собеседник информационного агентства.

Автоматические передающие станций, внешне похожие на буйки, устанавливают вдоль берегов водоемов, а также на поверхности воды. "Эти установки можно закреплять и располагать в любом месте водоема. Станции оценивают множественные параметры фотосинтеза, это технически сложный процесс. Измерения происходят быстро, водоросли освещаются особым образом и по ответному сигналу на вспышку можно оценить, как работает фотосинтетический аппарат растений. Состояние водорослей свидетельствует о состоянии воды, фотосинтез — наиболее чувствительная мишень для воздействия любых внешних экологических факторов", — пояснил ученый.

По наблюдениям экспертов, любое загрязнение воды приводит к резкому снижению активности растений и подавлению фотосинтеза, то есть к снижению реакции на свет. С помощью разработанных устройств ученые ПсковГУ научились определять эти параметры. В перспективе этот механизм можно масштабировать и использовать на водоемах любых размеров.
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