США, Россия и Саудовская Аравия будут совместно искать выход из ситуации на рынке нефти — Трамп

Россия, Соединенные Штаты и Саудовская Аравия будут вместе искать выход из сложившейся ситуации на мировом нефтяном рынке, заявил на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп.





Трамп сообщил, что говорил об этом с президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

По словам президента США, найти выход из ситуации жизненно необходимо, поскольку в противном случае можно потерять целую отрасль, передает ТАСС.

Трамп пояснил, что для США падение цен на нефть, с одной стороны, выгодно. "Люди будут платить 99 центов за галлон [около 3,8 л] бензина. Это невероятно во многих отношениях, это поможет авиаперевозчикам", — сказал глава американской администрации.

Но с другой стороны, это удар по одной из самых крупных отраслей — нефтяной, риск потерять тысячи рабочих мест.

Сделка ОПЕК+, действовавшая на основе договоренностей России и Саудовской Аравии в течение трех лет и позволявшая сохранять цены на нефть в районе 60 долларов за баррель путем ограничения добычи, перестала работать 31 марта этого года. Продлить сделку не удалось, Россия не согласилась на предложение Саудовской Аравии сократить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца года. В результате цены на нефть обвалились, масло в огонь подлила также ситуация с распространением коронавируса и падение спроса на углеводороды.



