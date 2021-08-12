Россия начала восстановление Байкало-Амурской магистрали

В церемонии закладки памятного камня по случаю начала реконструкции восточной ветки магистрали принял участие глава Министерства обороны России Сергей Шойгу. Об этом информирует РИА Новости.
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Сергей Шойгу подчеркнул, что данный отрезок, протяженностью 340 километров, для экономики страны очень важен.
– Высокая загруженность железнодорожного пути привела к исчерпанию его потенциала, однако через два года после введения дороги в эксплуатацию, транспортные возможности Восточной Сибири увеличатся. Кроме того, это позволит расширить выход на рынки азиатских стран, – подчеркнул глава Минобороны.