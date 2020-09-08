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  2. Роман Бабаян: ударяя по Беларуси, наносят удар по России

Роман Бабаян: ударяя по Беларуси, наносят удар по России

Об этом главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян заявил сегодня белорусским журналистам после интервью с Президентом Александром Лукашенко ведущим российским СМИ. Роман Бабаян отметил, что в России относятся к белорусам как к родным людям и неоднократно об этом говорили:


– Поэтому происходящее в Беларуси не может нас не беспокоить. И естественно, очень не хотелось бы, чтобы в Беларуси повторились события Украины. И об этом, когда только начались акции протеста, я написал в своем телеграм-канале. И, слава богу, этого не происходит. Да, есть проблемы, мы это видим. Но мы видим еще и стабильную жизнь вокруг. И это нас радует.

Что касается "цветных революций" в принципе, Роман Бабаян признался, что он вообще не очень любит это словосочетание:

– Наивных людей нет. Мы все люди взрослые и прекрасно понимаем, что любой процесс всегда кто-то хочет оседлать. Всегда обязательно есть заинтересованные в этих протестах. Я наблюдал, как все это происходит, с чего начинается, по каким технологиям разворачивается во многих странах. Первый раз с этим столкнулся в Югославии в 1996 или 1997 году. И если посмотреть на архивные кадры, которые у меня сохранились в личном архиве, съемки с улиц Белграда и попробовать кому-нибудь предложить найти отличия между тем, что тогда происходило в Югославии, а затем в Грузии, Украине, и тем, что могло бы произойти в Беларуси, мы обнаружим, что это в принципе все одно и то же. Могут меняться цвета шариков, ленточек, всего остального, но в генеральном плане это все-таки одна технология и желающих ее применить всегда очень много.

Российский журналист подчеркнул: в России хорошо понимают, что Беларусь – ее единственный союзник на западном направлении:

– Президент Лукашенко совершенно правильно сказал, что организаторам революций нужна не Беларусь, а Россия. Нанося удар по Беларуси, они наносят удар по Российской Федерации. Я с ним абсолютно согласен.

Фото: БЕЛТА
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