Рак поджелудочной железы далеко не самое распространенное онкологическое заболевание, однако известное почти всем. Часто он протекает бессимптомно, или малосимптомо, может сопровождаться болями, желтухой и снижением веса. Подробнее об этих признаках в программе "О самом главном" рассказал российский врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников.
Среди факторов риска, вызывающих рак поджелудочной железы, врач назвал курение, алкоголь, избыток насыщенных жиров в питании, лишний вес, наследственность, хронический панкреатит и сахарный диабет.
– Есть три классических симптома рака поджелудочной железы: боль, желтуха и снижение веса. Последнее всегда подозрительно, особенно у пожилого человека, – рассказал Александр Мясников.
Медик отметил, что данные симптомы могут возникать не только из-за развития рака, причин на самом деле много. И, чтобы выявить их, следует обязательно обратиться к врачу.
– Тут на помощь приходит техника, ультразвук и компьютерная томография, с помощью которых мы проверяем поджелудочную железу, – добавил врач.
Фото: pixabay.com
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Резкое снижение веса может являться симптомом рака поджелудочной железы
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