Режиссер Давлетьяров: видя шизофреническую ситуацию со стороны коллективного Запада к Беларуси, решил приехать

Сегодня в минском Доме кино пройдет премьера нового фильма известного российского режиссера и продюсера Рената Давлетьярова «Летчик». В этом году Давлетьяров является председателем жюри основного конкурса игрового кино XXVII Минского международного кинофестиваля «Лiстапад». Накануне он поделился своим мнением о фестивале с журналистами «СБ. Беларусь сегодня»:





– Я впервые согласился войти в какое-либо фестивальное жюри и быть председателем. Десяток лет я являлся генеральным директором Московского международного кинофестиваля. 16 лет проводил фестивали российского кино в Париже, Берлине, Нью-Йорке. Так что за плечами большой фестивальный опыт. Но я всегда отказывался от работы в жюри, потому что знаю, насколько это муторная и выматывающая работа. Сейчас много дел в связи с выходом в прокат моей картины «Летчик». Были сомнения, ехать или не ехать, но, видя очередную шизофреническую ситуацию со стороны коллективного Запада в отношении Беларуси, решил приехать. С интересом посмотрел конкурсную программу. Убедился, что тенденции в авторском кино не меняются, у них зачастую один киноязык самовыражения. У Канта, по-моему: один смотрит в лужу и видит грязь, а второй смотрит в ту же лужу и видит отражающиеся звезды. Так же и с артхаусом. И это не только проблема нашего фестиваля, а почти всех фестивалей мира.



