Ребенок случайно нашел уникальный артефакт 3000-летней давности

Девятилетний мальчик по имени Биньямин Милт на Храмовой горе в Иерусалиме наткнулся на маленькую золотую бусину, возраст которой может достигать около трех тысяч лет. Об этом сообщает РИА Новости.
Изделие состоит из очень маленьких золотых шариков, прикрепленных друг к другу в четыре ряда. Украшение изготовлено в форме цветка и сохранилось в неплохом состоянии. Археолог, который проводил исследования, поначалу решил, что изделие современное.
Исследования показали, что бусина относится к временам Первого Храма, существовавшего с 950 по 586 год до нашей эры.
Отмечается, что в тот период изделия из чистого золота встречались довольно редко, так как зачастую золото включало в себя значительные примеси серебра.
Фото: tmsifting.org
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