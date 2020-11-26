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РАТА: надо срочно принимать закон «О туризме», чтобы разграничить ответственность туроператоров и турагентов

В Республиканской ассоциации туристических агентств (РАТА) считают, что надо срочно принимать закон «О туризме», чтобы разграничить ответственность туроператоров и турагентов. Таким мнением с sb.by поделилась председатель РАТА Елена Кудлакова.


 – С 2018 года мы в просим внести изменения в закон «О туризме». Дело в том, что пока у нас ответственность перед туристом несет не туроператор, а агент, который не имеет прямых договорных отношений ни с отелем, ни с авиаперевозчиком, ни с принимающей стороной. Это нонсенс. И пандемия в очередной раз оголила недоработки в законодательстве. Потому надо срочно принимать закон, в котором таки разграничивают ответственность. Иначе высока вероятность повторения событий с «Натали Турс». Каждый раз латать «дыры» временными документами, на принятие которых уходит достаточно много времени, на мой взгляд, не самый эффективный способ решения проблем. Так что мы за скорейшее принятие закона, – отметила собеседница.

Напомним, работа над проектом нового турзакона ведется несколько лет. Катализатором послужила ситуация с зарубежным туроператором «Натали Турс», когда в 2018-м без отдыха остались многие белорусы. Тогда возник вопрос с возвратом их средств. Многие турфирмы были вынуждены выплачивать средства клиентам из своего кармана.

Сейчас документ находится на рассмотрении в Парламенте. В нем, помимо прочего, прописаны варианты финзащиты граждан. Есть и долгожданная норма о разграничении ответственности туроператоров и турагентов.

Впрочем, в Республиканском союзе туристических организаций (РСТО) настаивают: принятие документа стоит отложить до стабилизации обстановки после пандемии. И тогда пересмотреть механизмы защиты туристов. Говорят, сейчас обороты туркомпаний упали, и работать на заложенных в проекте закона условиях станет проблематично. Но разграничить ответственность туроператоров и турагентов можно путем принятия иного нормативного документа, считают в РСТО.

Фото:pixabay.com
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