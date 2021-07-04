Об этом Председатель Постоянной комиссии по международным делам и нацбезопасности Совета Республики Национального собрания Беларуси Сергей Рачков заявил в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1».
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– Мы готовы к диалогу. Но не к менторскому диалогу, не к тому, что нам будут нам будут назначать руководителя нашей страны, отмечать, когда нам выборы проводить или какой должна быть Конституция Беларуси, – заявил Сергей Рачков. – Мы самостоятельное, независимое, суверенное государство, которое своим развитием за последние 25 лет доказало устойчивость нашей белорусской государственности. Поэтому если диалог будет идти на равных, если он будет взаимоуважительный, конструктивный, то, наверное, можно найти выходы даже из такой ситуации.
Сенатор подчеркнул: «Политика санкций неприемлема. Она идет вразрез с Уставом ООН. И в целом мы же получаем сигналы не только от политического истеблишмента Евросоюза, но и от европейских бизнесменов, которые в целом считают, что Европейский союз перехлестнул через реалии. И люди не очень довольны тем, что где-то начинают сдерживаться экономические контакты, экономическое взаимодействие».
Сергей Рачков считает, что белорусская сторона в этой ситуации ведет себя достаточно конструктивно. «Мы взвешенно принимаем все решения, реагируем порционно на те санкционные действия, пакеты, как сейчас все время выражаются наши европейские партнеры, осторожными, единичными шагами. Но они, как мы и предупреждали, будут также болезненными и для Европейского союза», – резюмировал спикер.
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Рачков о взаимодействии Беларуси с Западом: мы готовы к диалогу, но не к менторскому
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