Психолог рассказала, в каких случаях тревога может стать хронической

Врач-психиатр и психолог-психоаналитик Евгения Стрелецкая в новом видео на своем YouTube-канале объяснила, как возникает хроническая тревога.
Специалист выделила положительную составляющую:
- Тревога - это сигнал о будущем. Она говорит о том, что в жизни настал период, когда с тобой происходит что-то новое. Тебе пришла пора открыться будущему и сделать шаг вперед, - подчеркнула она.
Психиатр также отметила, что впервые с тревогой люди сталкиваются в раннем детстве - в 8 месяцев.
- Она возникает из-за того, что ребенок понимает - есть он и окружающий мир, - пояснила Стрелецкая.
Психолог назвала тревогу мощнейшим инструментом и стимулятором психики. По словам эксперта, в психотерапии ее считают структурообразующим мотиватором развития психики.
Евгения Стрелецкая объяснила, в каких случаях тревога перерастает в хроническую:
- Это те ситуации, когда пора действовать, но ты мучительным образом стараешься избегать этих неприятных переживаний и не думать о том, что пора действовать и принимать решения. То есть человек самостоятельно формирует промедление и застой в своей жизни. Мы всегда думаем, что нам достаточно вырасти, чтобы все было стабильно. Но жизнь постоянно предъявляет нам новые требования . Если вы вспомните, когда вы шли в 1-й класс, накануне ощущали тревогу, заканчивали школу - тоже самое. Чаще всего мои пациенты сталкиваются с хронической формой, когда понимают, допустим, что им пора сменить работу, но они не решаются за это. Причинами может быть стабильность и хороший заработок. Есть и другой пример: например, мужчина, начиная отношения с женщиной, сразу обозначает, что не готов ни к чему серьезному. Она соглашается, но спустя время хочет семью и детей. При этом не разрывает их отношения и живет в постоянной надежде и тревоге, - рассказала она.
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