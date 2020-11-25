Быстро, просто и очень вкусно: рецепт блинов с начинкой

Когда за окном унылая пора, лучшее средство от осенней хандры – вкусная домашняя еда. Побаловать себя и своих родных вкуснейшими горячими блинами с начинкой не составит особого труда с нашим рецептом. Попробуйте и Вам обязательно понравится!

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автор видео елена кутаисова



Вам понадобится:

Молоко 250мл Вода 250мл Мука 250гр Яйца 2шт Масло подсолнечное 2 ст.ложки Соль 1 ч.ложка Сахар 1 ст.ложка Сыр 200гр Шампиньоны 300гр Сосиски, колбаса 200гр

Тесто для блинов

Взбить яйца, соль, сахар и масло. Добавить молоко и воду. Затем добавить муку и тщательно взбить до однородной массы. Чтобы тесто стало нужной консистенции (как жидкая сметана) можно добавить немного кипятка.

Начинка:

Сыр, сосиски и колбасу натереть на крупной терке. Шампиньона почистить, нарезать, обжарить и остудить.

Выпекаем блины. Заворачиваем в блины начинку. Обжариваем с двух сторон до золотистой корочки.

Приятного аппетита!





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