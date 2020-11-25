Быстро, просто и очень вкусно: рецепт блинов с начинкой

Когда за окном унылая пора, лучшее средство от осенней хандры – вкусная домашняя еда. Побаловать себя и своих родных вкуснейшими горячими блинами с начинкой не составит особого труда с нашим рецептом. Попробуйте и Вам обязательно понравится!
Вам понадобится:
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Молоко 250мл
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Вода 250мл
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Мука 250гр
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Яйца 2шт
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Масло подсолнечное 2 ст.ложки
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Соль 1 ч.ложка
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Сахар 1 ст.ложка
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Сыр 200гр
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Шампиньоны 300гр
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Сосиски, колбаса 200гр
Тесто для блинов
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Взбить яйца, соль, сахар и масло.
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Добавить молоко и воду.
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Затем добавить муку и тщательно взбить до однородной массы.
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Чтобы тесто стало нужной консистенции (как жидкая сметана) можно добавить немного кипятка.
Начинка:
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Сыр, сосиски и колбасу натереть на крупной терке.
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Шампиньона почистить, нарезать, обжарить и остудить.
Выпекаем блины. Заворачиваем в блины начинку. Обжариваем с двух сторон до золотистой корочки.
Приятного аппетита!
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