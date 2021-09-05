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  2. Прогноз погоды на 6 сентября: заморозки и от -3°С до +18°С

Прогноз погоды на 6 сентября: заморозки и от -3°С до +18°С

На завтра в Беларуси объявлено штормовое предупреждение. Об этом sb.by сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.


В понедельник, 6 сентября, по республике прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный ночью слабый, днем – 3-8 м/с.

Температура воздуха минимальная ночью от 1 до 6 градуса выше нуля, местами, по Брестской области на почве на большей части территории ожидаются заморозки до 0, -3°С. Максимальная температура воздуха днем 12-18 градусов выше нуля.
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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