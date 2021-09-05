Прогноз погоды на 6 сентября: заморозки и от -3°С до +18°С

В понедельник,, по республике прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный ночью слабый, днем – 3-8 м/с.Температура воздуха минимальная ночью от 1 до 6 градуса выше нуля, местами, по Брестской области на почве на большей части территории ожидаются заморозки до 0, -3°С. Максимальная температура воздуха днем 12-18 градусов выше нуля.