Прогноз погоды на 22 сентября: без осадков и до 26 градусов тепла

Будет малооблачно. Без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Ветер юго-западный 4–9 метров в секунду. Ночью ожидается +4…+10 °С, местами до +12 °С, а днем температурный фон будет колебаться в диапазоне от +20 °С до +26 °С.Схожие погодные условия прогнозируются и в последующие двое суток. 23–24 сентября будет переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южный, юго-восточный 4–9 метров в секунду, днем порывы до 12 метров. Столбики термометров ночью покажут +4…+11 °С, местами – +12…+13 °С, а днем будет от +20 °С по северо-востоку до +27 °С по юго-западу Беларуси.