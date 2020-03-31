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  2. Прогноз погоды на 1 апреля: небольшие осадки и от -9 до +10

Прогноз погоды на 1 апреля: небольшие осадки и от -9 до +10

Завтра в Беларуси сохранится весьма холодная для этого времени года погода: в ночные часы столбики термометров покажут до девяти градусов мороза, сообщили sb.by в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.


Ночью ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Днем прогнозируется увеличение облачности, по северной половине страны пройдут небольшие осадки: мокрый снег, дождь. В ночные и утренние часы на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный 4—9 метров в секунду, днем порывы до 14 метров, местами 15—18 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит -3...-9 °С, а днем — от +3 °С по северу до +10 °С по югу Беларуси. 

Схожие температурные условия сохранятся и в два последующих дня. Однако все же четверг и пятница будут несколько более теплыми, чем среда.

2 апреля главным образом по северной половине страны прогнозируются дождь и мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах — слабые туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер будет юго-западный 5—10 метров в секунду, порывы до 14 метров, утром и днем местами до 15—18 метров в секунду. Ночью температурный фон будет колебаться в диапазоне -3… +2 °С, а днем будет +4…+11 °С.

3 апреля ночью по северу, днем на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди, ночью с мокрым снегом. Ветер юго-западный, западный 5—10 метров в секунду, ночью местами, утром и днем во многих районах порывы до 15—20 метров в секунду. Ночью будет -3…+3 °С, а днем — от +7 °С по северо-западу до +15 °С по юго-востоку.
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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