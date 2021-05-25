Правильный завтрак, улучшающий работу мозга, должен включать большое количество углеводов, триптофана и железа. Об этом в программе "Жить здорово" рассказал врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.
По словам специалиста, основной едой мозга человека являются углеводы.
– Если нет сахара, мозг работать не может, – отметил Андрей Продеус.
На завтрак, по словам врача, нужно съесть булку или сладкий круассан. Дополнить хлебобулочные изделия следует кусочками авокадо.
– Авокадо содержит жиры и триптофан, который является предшественником дофамина, – подчеркнул специалист.
Вместе с тем завтрак не будет полноценным без мяса, в котором содержится много железа.
– Чтобы дофамин передавался мозгу, должна осуществляться нормальная работа дофаминовых рецепторов. А это невозможно без атома железа, поскольку без данного рецептора сигнал в мозг не передается, – обратил внимание Андрей Продеус.
– Таким образом, чтобы мозг включился, добавляем в рацион быстрые углеводы, например круассаны. Чтобы клетки друг с другом общались, нужен дофамин. Употребляем авокадо, чтобы в организм поступил его предшественник триптофан. Чтобы дофамин не просто был, а соединялся со своими рецепторами в мозге, едим больше железа, – резюмировала врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева.
Фото: pixabay.com
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Профессор объяснил, каким должен быть завтрак для правильной работы мозга
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