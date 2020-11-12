Продавец не может уменьшать гарантийный срок на товар. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство антимонопольного регулирования и торговли.
– Изготовитель, исполнитель, поставщик обязан устанавливать на товар гарантийный срок в случаях и на условиях, предусмотренных законодательством. Продавец не вправе объявлять гарантийный срок меньшей продолжительности, чем определенный изготовителем или поставщиком. Вместе с тем продавец может установить дополнительный гарантийный срок сверх предусмотренного законодательством и указанного изготовителем, – рассказали в пресс-службе МАРТ.
Отмечается, что уменьшение продавцом гарантийного срока на товар – это нарушение законодательства о защите прав потребителей, которое ведет к административной ответственности.
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Продавцам запрещено уменьшать гарантийный срок на товар – МАРТ
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Фото: Сергей ЛОЗЮК