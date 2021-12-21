Принято решение о выдаче лицензии ГП «Белорусская АЭС» на начало физического пуска энергоблока № 2

Перед принятием подобного решения на заседании комиссии Госатомнадзора по вопросам лицензирования деятельности в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения рассматривались документы, обосновывающие безопасность БелАЭС, в том числе экспертные заключения и результаты комплексной проверки ГП «Белорусская АЭС», на предмет выдачи лицензии на начало физического пуска энергоблока № 2.