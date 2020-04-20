Приехал не на той машине: футболисту «Баварии» грозит крупный штраф за нарушение внутренних правил

Французскому полузащитнику мюнхенской «Баварии» Кингсли Коману грозит штраф в 50 тысяч евро за нарушение внутренних правил команды. Игрок приехал на тренировку не на той машине.

Дело в том, что у «Баварии» спонсорское соглашение с «Ауди», и игроки команды должны использовать для рабочих поездок автомобили именно этой марки. Коман же приехал на тренировку на суперкаре McLaren 570S.

Впрочем, до штраф дело может не дойти. 23-летний Коман пояснил, что приехал на тренировку на McLaren, поскольку на служебной Audi оказалось разбито зеркало заднего вида. Он уже принес свои извинения и руководству клуба, и менеджменту Audi, пообещав провести автограф-сессию для сотрудников автогиганта, пишет motor со ссылкой на Sportbible.

У «Баварии» спонсорский контракт с Audi с 2002 года. К тому же немецкий автогигант владеет 8,33% акций футбольного клуба. Так что особое внимание к используемым игроками автомобилям понятно. Правда «изменять» Audi можно, но только если речь идет о марках, которые принадлежат материнской компании Volkswagen, скажем, Bentley, Porsche или Lamborghini.