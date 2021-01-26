Такое поручение Александр Лукашенко дал сегодня при назначении генеральным директором ОАО «Гродно Азот» Игоря Ляшенко, который до этого был главой представительства ОАО «Гомельтранснефть Дружба» в Минске.
– Очень важное предприятие, стратегическое. Мы много говорили о том, что никаких шатаний на этом предприятии быть не может, потому что не дай бог что случится – зараза накроет весь город Гродно. Поэтому там должна быть жесточайшая дисциплина. Не только технологическая, но и в организационном плане. Возьмитесь за это. Откровенно скажу: щадить и жалеть кого-то за нарушение дисциплины там не позволено. Наведите порядок там, – поручил Александр Лукашенко.
Фото: БЕЛТА
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Президент требует от «Гродно Азота» жесточайшей дисциплины
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