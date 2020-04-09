Президент обсудил с министром по чрезвычайным ситуациям пожароопасную обстановку в стране

Глава государства сегодня принял с докладом министра по чрезвычайным ситуациям Владимира Ващенко. Александр Лукашенко отметил, что сегодня мы сконцентрировались на проблеме коронавируса, забывая, что есть и другие проблемы:
—Название придумали —новый коронавирус и так далее. Не вникая в суть, даже не сравнивая, что было в прошлом году, что в этом. А в этом страшном году ситуация лучше, чем в прошлом. То же самое и по пневмониям. Но все мы сконцентрировались на этой проблеме. Я постоянно подчеркиваю, что для нас важнейший элемент — это экономика. Все это уйдет. Оно уже уходит. Вы видите по Европе, что происходит. А экономика будет всегда, потому что это жизнь людей. За этими рассуждениями, правильными, неправильными, мы забываем, что есть и другие проблемы. Сейчас на территории Беларуси стоит очень сухая погода. Ночью мороз — большой, небольшой, неважно какой. Утром солнце и ветер. Иссушают почву очень сильно такие климатические условия. И, естественно, 40 процентов в Беларуси лесов… Потом, мы же умные —всегда начинаем жечь траву по весне. Это уже все — и биологи, и другие — говорят, что это вредно для самой почвы, для ее состава, для тех, кто живет в этой почве. Но тем не менее жгут.
Пожары — наша действительность. Пусть не в таких объемах, как у соседей. Пусть не так страшно, но все-таки они есть. И это не два-три пожара, а уже десятки. Это деньги, это затраты. Мы выезжаем, тушим эти пожары.
В этой связи Глава государства поинтересовался, что происходит в плане пожароопасности в нашей стране:
— Я посмотрел схему, мне сегодня доложили. У нас средняя горимость, как у вас принято говорить, до Припяти. А в районе Припяти и ниже, к Украине, там уже сильная горимость. Там сушь стоит более сильная.
Александр Лукашенко поинтересовался, какова ситуация на пожароопасных направлениях и как обстоит дело с гибелью людей на пожарах.
— К сожалению (мы еще наблюдаем это) значительно, в разы больше чем от коронавируса. Что вообще в стране происходит с этой точки зрения? Естественно, мы не отрицаем, что с болезнями надо бороться, и с вирусными тоже. Чрезвычайного положения нет. Поэтому министерство (по чрезвычайным ситуациям. — Прим. ред.) мы не привлекаем. Тем не менее хотелось бы вашу точку зрения (услышать. — Прим. ред.), как вы это видите? Может быть, в этой ситуации вы свое место могли бы какое-то найти. Или нам пока нет смысла привлекать МЧС? — спросил Глава государства.
Фото: БЕЛТА
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Президент обсудил с министром по чрезвычайным ситуациям пожароопасную обстановку в стране
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