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Министр по чрезвычайным ситуациям: «Центр безопасности» может заработать в Минске уже в этом году

«Центр безопасности» для обучения населения вопросам безопасности жизнедеятельности и правильному поведению в условиях различных чрезвычайных ситуаций может заработать  уже в этом году.  Об этом после доклада Президенту сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко:


— Предусмотрено строительство в каждой области и в Минске. В областях уже закончено строительство, действует по одному центру, хотя на этом мы не останавливаемся. Надеемся, что в этом году завершим строительство в Минске.

По словам Владимира Ващенко, в следующую программу социально-экономического развития можно было бы включить строительство таких центров в каждом районе. Такое предложение он озвучил Президенту.

— Тогда в школах не надо будет заниматься (обучением детей  основам безопасности. — Прим. ред.) непрофессионалам. В центрах будут работать профессионалы, которые не просто на пальцах будут показывать,  но и учить практически: дети и взрослые реально смогут увидеть, как действовать в случаях различных угроз.

Напомним,  МЧС в рамках государственной инвестиционной программы осуществляется строительство  в Минске объекта «Центр безопасности»  для обучения населения вопросам безопасности жизнедеятельности и правильному поведению в условиях различных чрезвычайных ситуаций. В центре планируется разместить оборудование, которое достоверно имитирует обстановку в очагах аварий, пожаров, разрушенных зданиях, при дорожно-транспортных и других происшествиях. 

Аналогичные образовательные центры МЧС уже созданы и функционируют в каждой области страны. Мерам безопасности жизнедеятельности в них обучено более 84,5 тысячи человек, в том числе 68,9 тысячи детей. Всего за 2015 —2019 годы прошли такое обучение 192,5 тысячи человек.

Фото: БЕЛТА
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