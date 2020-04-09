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  2. МЧС готово помогать медикам в борьбе с коронавирусом

МЧС готово помогать медикам в борьбе с коронавирусом

Об этом после доклада Президенту сообщил журналистам министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко:


— Мы сегодня тесно взаимодействуем с Министерством здравоохранения. По возможности окажем содействие и врачам (особенно, когда есть необходимость помочь вынести людей с верхних этажей). Мы предоставили весь перечень возможностей — наших врачей, технику, медицинское оборудование, защитные средства. При необходимости Минздрав может всем этим воспользоваться. Мы можем использовать и санитарную авиацию, где оборудованы модули для перевозки больных.

Владимир Ващенко напомнил, что ведомство давно сотрудничает с Минздравом. Практически ежедневно совершаются рейсы по перевозке донорских органов в различные регионы. В нынешней ситуации, заверил министр, МЧС сотрудничает с медиками.

Фото: БЕЛТА
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