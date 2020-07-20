Александр Лукашенко произвел сегодня кадровые назначения в руководстве Национального банка Беларуси.
Глава государства назначил Илону Ледницкую на должность заместителя Председателя Правления Национального банка. До этого она работала начальником главного управления регулирования банковских операций.
Также были назначены три члена Правления Нацбанка. На второй срок полномочий назначена начальник главного управления банковского надзора регулятора Елена Машнина.
Кроме того, членами Правления Национального банка стали начальник главного управления операций на финансовых рынках Денис Горегляд и начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Дмитрий Мурин.
Фото: архив БЕЛТА
Опубликовано:
281
Президент назначил нового заместителя Председателя и членов Правления Национального банка
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter