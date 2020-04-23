Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

Глава государства согласовал назначение Михаила Касько председателем Белорусского производственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. До этого он занимал должность заместителя председателя концерна, рассказали sb.by в пресс-службе белорусского лидера.

На должность генерального директора ОАО «Белшина» согласован заместитель председателя Белорусского государственного концерна по нефти и химии Андрей Бунаков.

Александр Лукашенко также дал согласие на назначение Виталия Неверы заместителем председателя Гродненского облисполкома. До настоящего момента в облисполкоме он занимал должность председателя комитета государственного имущества.