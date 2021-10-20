Представители Беларуси примут участие в наблюдении за выборами президента Узбекистана

Представители Республики Беларусь примут участие в международном наблюдении за предстоящими выборами президента Республики Узбекистан. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусском посольстве в Ташкенте.



«В состав сформированной миссии Содружества Независимых Государств, которая осуществляет мониторинг президентской избирательной кампании в Республике Узбекистан, вошли представители обеих палат Национального собрания и Центризбиркома Беларуси, Посольства Республики Беларусь в Республике Узбекистан», – рассказали в белорусской дипломатической миссии.



Выборы президента Республики Узбекистан состоятся в воскресенье, 24 октября 2021 года. В электоральной кампании принимают участие пять кандидатов, включая действующего главу государства Шавката Мирзиёева.