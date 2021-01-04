Предприятия "Беллесбумпрома" в январе – ноябре прошедшего года увеличили экспорт почти на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, передает БЕЛТА.
– За 11 месяцев 2020 года организации "Беллесбумпрома" поставили на рынки 70 стран продукцию на 550,8 млн долларов, что на 3,9% больше, чем за январь – ноябрь 2019 года. При этом в результате принятых мер по диверсификации рынков сбыта экспорт в страны дальнего зарубежья вырос на 10,5% до 276,4 млн долларов, поставки в государства ЕС увеличились на 2,4% до 192,8 млн долларов, – отметили в пресс-службе концерна.
Экспорт в крупнейший для предприятий концерна рынок России увеличился на 2,9% до 174,7 млн долларов. В список наиболее крупных рынков сбыта для продукции организаций "Беллесбумпрома" также вошли Польша (80,8 млн долларов), Китай (60 млн долларов), Украина (57,7 млн долларов) и Литва (36,8 млн долларов).
– Из общего объема произведенной продукции на экспорт предприятия концерна поставили 76% товаров. Это самая высокая доля за все время их экспортной деятельности, – добавили в пресс-службе.
На внешние рынки предприятия "Беллесбумпрома" экспортируют более 50 видов разного рода продукции. Основной спрос приходится на древесные плиты, мебель, целлюлозу, фанеру, бумагу и картон. Хорошо экспортируются пиломатериалы, окна, двери, строительные конструкции, обои, продукция лесохимии.
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Предприятия "Беллесбумпрома" в январе – ноябре увеличили экспорт почти на 4%
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Фото: Сергей ЛОЗЮК