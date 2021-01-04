Предприятия "Беллесбумпрома" в январе – ноябре увеличили экспорт почти на 4%

– отметили в пресс-службе концерна.Экспорт в крупнейший для предприятий концерна рынок России увеличился на 2,9% до 174,7 млн долларов. В список наиболее крупных рынков сбыта для продукции организаций "Беллесбумпрома" также вошли Польша (80,8 млн долларов), Китай (60 млн долларов), Украина (57,7 млн долларов) и Литва (36,8 млн долларов)., – добавили в пресс-службе.На внешние рынки предприятия "Беллесбумпрома" экспортируют более 50 видов разного рода продукции. Основной спрос приходится на древесные плиты, мебель, целлюлозу, фанеру, бумагу и картон. Хорошо экспортируются пиломатериалы, окна, двери, строительные конструкции, обои, продукция лесохимии.