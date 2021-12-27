Предприниматель из Мозыря из-за фейкового объявления лишился более 60 тысяч рублей

39-летний ИП из Мозыря нуждался в покупке сои для хозяйственных нужд. Нашел в интернете сельхозпредприятие в Брянской области России, где обещали продажу масляничной культуры в большом объеме, а необходимо было ее 200 тонн. Хозяйственник позвонил на указанный в объявлении российский номер. На другом конце провода подтвердили, что товар есть в наличии, на электронную почту прислали договор. Предоплату не требовали, было условлено, что белорус внесет ее, когда грузовик придет за первой партией.

Прибыв на предприятие в Брянскую область, водитель грузовика отправил бизнесмену фотографии товара. Белорус перевел на указанный в договоре счет первый транш – более 61 тысячи рублей. После поступления денег должна была начаться погрузка. Но время шло, а средства фирме так и не поступили. Объявление из интернета исчезло, а телефон «продавца» перестал отвечать. Предприниматель обратился в милицию.

– Правоохранители выяснили, что злоумышленник создал фейковое объявление, указав в нем данные реально существующего предприятия. После того как покупатель клюнул, неизвестный позвонил настоящему продавцу, представился белорусом и договорился о сделке, чтобы ни у одной из сторон не возникло подозрений. А поскольку в договоре, отправленном покупателю, он прописал реквизиты своего счета, то все деньги ушли к нему, – рассказали в управлении информации и общественных связей МВД Беларуси.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.



