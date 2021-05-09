Главная Праздничные гуляния на 9 мая в Витебске - стрим Опубликовано: 09.05.2021 12:10:44 105 Праздничные гуляния на 9 мая в Витебске - стрим Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым! Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter стрим 9 мая Беларусь помнит Анна НАУМОВА Написать автору Версия для печати Новости и статьи 09.05.2021 12:10:44 Праздничные гуляния на 9 мая в Витебске - стрим 09.05.2021 12:06:00 В Могилеве открыли первый магазин государственной символики 09.05.2021 11:59:53 От «Катюши» до «Цитруса». Около 20 единиц техники Минского гарнизона сегодня представлено в парке Победы 09.05.2021 11:53:46 В Орше взвились в небо десятки воздушных змеев 09.05.2021 11:47:00 Фотофакт. Лукашенко возложил венок к монументу Победы 09.05.2021 11:35:39 Шерстнев: свыше 63 тысяч новых имен нанесены при реставрации на мемориальные плиты в Витебской области, при этом треть их – впервые 09.05.2021 11:33:08 День Победы, День Государственного герба и флага отмечают в Гомеле - стрим 09.05.2021 11:26:00 Лукашенко: надо всеми силами крепить единство народа 09.05.2021 11:21:00 Лукашенко: мир должен знать и помнить о трагедии белорусского народа 09.05.2021 11:16:25 Выставка военной техники Вооруженных Сил Беларуси в Могилеве - стрим мнение Андрей МУКОВОЗЧИК Ради красного словца… 09.05.2021 11:15:00 Лукашенко: Беларусь славит героев-ветеранов и всегда будет помнить их подвиг 09.05.2021 10:55:54 В Могилеве начался праздник, посвященный Дню Победы 09.05.2021 10:55:00 Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске – прямая трансляция 09.05.2021 10:54:21 «Нью-Джерси» потерпел поражение от «Айлендерс» в матче НХЛ 09.05.2021 10:47:20 Витебск празднует День Победы - стрим 09.05.2021 10:33:18 Праздничные мероприятия в Минской области начались с массового возложения цветов на Кургане Славы 09.05.2021 10:32:00 100-метровый Государственный флаг развернули в Могилеве на площади Славы 09.05.2021 10:27:00 Заяц: значение подвига наших предков никогда не угаснет 09.05.2021 10:21:00 Торжественные мероприятия в связи с Днем Победы проходят по всей Беларуси 09.05.2021 10:14:30 «В сердцах поколений – Великая Победа!» и акция «Беларусь помнит» в Могилеве - стрим блог Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ Эверест. Дань Победе 09.05.2021 10:12:47 Формула-1. Гран-при Испании. Квалификация 09.05.2021 10:12:00 Фотофакт. Гродно празднует День Победы 09.05.2021 09:55:46 9 Мая в музее истории Могилева поздравили ветеранов Михаила Титова и Федора Кривоногова 09.05.2021 09:54:32 Фотофакт. Брест готовится к празднованию Дня Победы 09.05.2021 09:43:17 Гомель празднует 9 Мая шествием и реконструкцией боя под Берлином 09.05.2021 09:02:33 Могилев начинает праздновать День Победы 09.05.2021 08:56:13 Лукашенко подписал декрет о защите суверенитета и конституционного строя 09.05.2021 08:52:37 В Витебской области в честь 76-летия Великой Победы пройдут десятки различных мероприятий 09.05.2021 08:25:19 Лукашенко направил поздравления зарубежным лидерам с Днем Победы 09.05.2021 08:10:46 В Бресте чествовали ветеранов блог Анатолий ЛЕМЕШЁНОК Есть с кого брать пример 09.05.2021 07:30:11 Лукашенко поздравил соотечественников с 76‑й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 09.05.2021 07:00:00 Беларусь празднует День Победы 09.05.2021 01:05:12 «Бавария» в девятый раз подряд стала чемпионом Германии по футболу 09.05.2021 01:03:50 В торговом центре во Флориде произошла стрельба 09.05.2021 00:44:26 «МС» уступил «Челси» в матче чемпионата Англии и упустил шанс оформить чемпионство 09.05.2021 00:36:00 Число погибших при взрывах у школы в Кабуле возросло до 55 09.05.2021 00:11:13 «Барселона» и «Атлетико» поделили очки в поединке Примеры 09.05.2021 00:00:00 Гороскоп на неделю с 10 по 16 мая 08.05.2021 23:47:00 Белорусские борцы греко-римского стиля не смогли завоевать олимпийские лицензии на турнире в Софии 08.05.2021 23:45:27 Теннис. Герасимов потерпел поражение от Чеккинато на старте квалификации турнира в Риме мнение Виктория КОХНО Пусть цветет жизнь... 08.05.2021 23:40:00 В Минске на улице Рафиева троллейбус совершил наезд на пешехода 08.05.2021 23:13:00 Волейболисты сборной Беларуси обыграли Венгрию в отборочном матче ЧЕ-2021 08.05.2021 23:11:16 «Славия» и брестское «Динамо» не выявили победителя в игре ЧБ по футболу