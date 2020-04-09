Правительство установило требования при самоизоляции

Правительство ввело требования при самоизоляции и кому в ней нужно находиться. Соответствующее постановление Совета Министров от 8 апреля 2020 года № 208 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, пишет БЕЛТА.

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В самоизоляции должны оставаться белорусы и иностранцы, у которых диагностирован COVID-19, а также контакты первого и второго уровней. Контактам первого уровня необходимо быть в самоизоляции 14 дней с момента последнего контакта с заболевшим, второго уровня (если есть кашель, боль в горле, одышка, повышение температуры) — на время наличия симптомов. Сроки самоизоляции могут быть увеличены по решению медиков.

Человеку, которому необходимо быть в самоизоляции, вручается требование о соблюдении правил поведения в самоизоляции. Инфицированным и контактам первого и второго уровней выдается больничный на время нахождения в самоизоляции. При нарушении требования о самоизоляции пособие по временной нетрудоспособности назначается половине размера от пособия, предусмотренного законодательством.

Находящиеся в самоизоляции обязаны не покидать места проживания, также не посещать места работы и учебы, объекты торговли и общественного питания, спортивные мероприятия, выставки и концерты, кинотеатры, вокзалы и другие места массового пребывания людей. Исключением являются случаи крайней необходимости —посещение ближайших продовольственного магазина или аптеки, вынос мусора. При выходе из дома в этих ситуациях необходимо надевать маску, не допускать контактов с другими людьми.

Граждане также обязаны сообщить нанимателю о причине отсутствия на работе, не пользоваться услугами, которые предполагают контакты с другими лицами, кроме случаев, когда такие услуги нужны для безопасности жизнедеятельности. При ухудшении состояния здоровья (повышение температуры до 37 градусов и выше, появление кашля, одышки) необходимо обратиться в "скорую" по телефону 103 или отправив СМС, сообщив при этом о нахождении в самоизоляции.

За нарушение требований самоизоляции предусмотрена ответственность.

Министерству здравоохранения поручено в течение трех дней принять меры по реализации постановления.

Документ вступает в силу после официального опубликования и действует до особого решения Правительства.