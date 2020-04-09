Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+18 oC
USD: 2.55
EUR: 2.77
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Правительство установило требования при самоизоляции

Правительство установило требования при самоизоляции

Правительство ввело требования при самоизоляции и кому в ней нужно находиться. Соответствующее постановление Совета Министров от 8 апреля 2020 года № 208 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, пишет БЕЛТА.

Фото: архив БЕЛТА

В самоизоляции должны оставаться белорусы и иностранцы, у которых диагностирован COVID-19, а также контакты первого и второго уровней. Контактам первого уровня необходимо быть в самоизоляции 14 дней с момента последнего контакта с заболевшим, второго уровня (если есть кашель, боль в горле, одышка, повышение температуры) — на время наличия симптомов. Сроки самоизоляции могут быть увеличены по решению медиков.

Человеку, которому необходимо быть в самоизоляции, вручается требование о соблюдении правил поведения в самоизоляции. Инфицированным и контактам первого и второго уровней выдается больничный на время нахождения в самоизоляции. При нарушении требования о самоизоляции пособие по временной нетрудоспособности назначается половине размера от пособия, предусмотренного законодательством.

Находящиеся в самоизоляции обязаны не покидать места проживания, также не посещать места работы и учебы, объекты торговли и общественного питания, спортивные мероприятия, выставки и концерты, кинотеатры, вокзалы и другие места массового пребывания людей. Исключением являются случаи крайней необходимости —посещение ближайших продовольственного магазина или аптеки, вынос мусора. При выходе из дома в этих ситуациях необходимо надевать маску, не допускать контактов с другими людьми.

Граждане также обязаны сообщить нанимателю о причине отсутствия на работе, не пользоваться услугами, которые предполагают контакты с другими лицами, кроме случаев, когда такие услуги нужны для безопасности жизнедеятельности. При ухудшении состояния здоровья (повышение температуры до 37 градусов и выше, появление кашля, одышки) необходимо обратиться в "скорую" по телефону 103 или отправив СМС, сообщив при этом о нахождении в самоизоляции.

За нарушение требований самоизоляции предусмотрена ответственность.

Министерству здравоохранения поручено в течение трех дней принять меры по реализации постановления.

Документ вступает в силу после официального опубликования и действует до особого решения Правительства.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подпишись на SB.BY в один клик
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Бизнес показывает пример поддержки медработников Минской области
Минобразования рекомендует выпускникам вместо запуска воздушных шаров посадить цветы и деревья
Министр по чрезвычайным ситуациям: «Центр безопасности» может заработать в Минске уже в этом году
В Климовичах столкнулось два Volkswagen. Пассажирку деблокировали спасатели
В Музее истории Великой Отечественной войны открылась выставка, посвященная освобождению узников Бухенвальда
Минчанин оплачивал покупки в интернете картами иностранцев
Караник: Важно не допустить лавинообразного распространения коронавируса
Литвин: заметно обострилась политика памяти
В Беларуси увеличили лимит по бесконтактным картам, которым можно воспользоваться без ПИН-кода
Почти 50 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию проведено в Беларуси
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
От какого слова «независимая аналитика»
Президент обсудил с министром по чрезвычайным ситуациям пожароопасную обстановку в стране
Депутаты рассмотрели новую редакцию закона о здравоохранении
Ситуация с коронавирусом в Беларуси остается контролируемой
В Пинском районе поддержали бизнес снижением арендной платы
Данилович: победа в Великой Отечественной войне имеет огромное значение для белорусской государственности
В пятницу в Беларуси от -2 до +13, в воскресенье снова потеплеет до +18
Власти Швейцарии приступили к ослаблению карантина
АвтоВАЗ возобновит сборку автомобилей
В Толочинском районе завфермой поймали на махинациях
Экспертная группа в Беларуси подготовит предложения по цифровым транспортным коридорам ЕАЭС
мнение
Всеволод ШИМОВ
Евросоюз: мигрантам здесь не рады
Авторы
СКАНИРУЙТЕ