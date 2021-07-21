Порядка 200 тыс. граждан, проживающих в административном центре провинции КНР Хэнань – населенного пункта Чжэнчжоу – эвакуировано из-за наводнения, передает ТАСС.
До этого муниципальные власти заявляли, что из-за стихии эвакуировано около 100 тыс. граждан, при этом в Чжэнчжоу проживает примерно 12,6 млн человек.
– По данным на 7:00 по местному времени (2:00 мск), число пострадавших от стихийного бедствия в Чжэнчжоу достигло 36 тыс., около 200 тыс. человек были эвакуированы в безопасные районы, – говорится в сообщении правительства.
По официальной информации, за прошедшие 24 часа в населенном пункте выпало 457,5 мм осадков. При этом, согласно оценкам метеорологов, годовая норма осадков в Чжэнчжоу составляет примерно 640,8 мм.
Из-за продолжавшихся несколько суток сильных дождей в провинции Хэнань начались паводки. По последней информации, жертвами наводнения стали 12 человек. Все они погибли в результате затопления поезда в тоннеле метро Чжэнчжоу. Из-за прорыва плотины на одном из водохранилищ города правительство провинции объявило первый уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию, а МЧС КНР повысило национальный уровень угрозы с третьего до второго.
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Правительство китайского Чжэнчжоу эвакуировало около 200 тыс. жителей из-за наводнения
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