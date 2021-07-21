Правительство китайского Чжэнчжоу эвакуировало около 200 тыс. жителей из-за наводнения

До этого муниципальные власти заявляли, что из-за стихии эвакуировано около 100 тыс. граждан, при этом в Чжэнчжоу проживает примерно 12,6 млн человек.– говорится в сообщении правительства.По официальной информации, за прошедшие 24 часа в населенном пункте выпало 457,5 мм осадков. При этом, согласно оценкам метеорологов, годовая норма осадков в Чжэнчжоу составляет примерно 640,8 мм.Из-за продолжавшихся несколько суток сильных дождей в провинции Хэнань начались паводки. По последней информации, жертвами наводнения стали 12 человек. Все они погибли в результате затопления поезда в тоннеле метро Чжэнчжоу. Из-за прорыва плотины на одном из водохранилищ города правительство провинции объявило первый уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию, а МЧС КНР повысило национальный уровень угрозы с третьего до второго.