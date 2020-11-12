Непробиваемую инфекциями защиту эта пищевая добавка не гарантирует, но вот помочь в профилактике COVID-19 все же может, пишет РИА Новости.
«Никакие пищевые добавки не могут служить абсолютно эффективным средством для профилактики коронавирусной инфекции. Недостаточно просто принимать рыбий жир. Результата можно ожидать только в комплексе с социальным дистанцированием, применением средств индивидуальной защиты, использованием антисептических средств, оздоровительными мероприятиями, вакцинопрофилактикой», – заявила ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Вершинина.
Тогда в чем вообще смысл принимать рыбий жир? Для профилактики и укрепления иммунитета. Эта пищевая добавка богата витаминами A и D, а также жирными кислотами. Кроме того, рыбий жир обладает противовоспалительным эффектом. Он помогает улучшить состояние здоровья в целом и может дать организму дополнительную силу для борьбы с вирусами.
Но откуда взялась идея связать рыбий жир с защитой от COVID-19? Эффективность добавки в борьбе с этой инфекцией намерены исследовать в Норвегии – об этом недавно заявили местные СМИ.
Фото: pixabay.com
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Правда ли, что рыбий жир может защитить от коронавируса? Объясняет эксперт
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