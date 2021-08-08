Появление Президента с оружием в руках вселило в белорусов уверенность – мнения

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Особо сильное впечатление произвело на белорусов появление Главы государства возле Дворца Независимости с оружием в руках, в то время, когда оппозиционные СМИ в голос кричали о его якобы бегстве из страны:– вспоминает. –Даже представители оппозиционного лагеря высказывают уважение действиям Главы государства. Так, задержанный, признает: