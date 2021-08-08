Появление Президента с оружием в руках вселило в белорусов уверенность – мнения

В противодействии попытке «цветной революции» в Беларуси большую роль сыграла личность Президента Александра Лукашенко. В этом сходятся все герои документального фильма «2020», вышедшего на телеканале СТВ.
Особо сильное впечатление произвело на белорусов появление Главы государства возле Дворца Независимости с оружием в руках, в то время, когда оппозиционные СМИ в голос кричали о его якобы бегстве из страны:
Видео: СТВ
- Когда я это увидела, у меня просто дрожь пошла по телу! – вспоминает супруга милиционера Мария Пятрович. – У меня текли слезы – слезы гордости за нашего Президента. Я не знаю ни одного Президента в мире, который бы сделал так. Он шел защищать свой дом.
Пресс-секретарь МВД Беларуси, супруга сотрудника милиции Ольга Чемоданова:
- Это, конечно, придало силы духа, в этом нет сомнений. Это не показуха, это видно было по глазам человека. Он пришел их поддержать. Не каждый Глава государства позволит себе такое. А наш позволил!
Юрия Артюх, телеведущая СТВ:
- Президент для меня – это глыба, отец нашей нации, человек со стержнем. Это человек, который умеет выходить из любой ситуации – и выходить из ситуации победителем.
Даже представители оппозиционного лагеря высказывают уважение действиям Главы государства. Так, задержанный Роман Протасевич, бывший главный редактор экстремистских телеграм-каналов, признает:
- Если человек смог выдержать такое огромное давление, то, наверное, это о многом говорит с точки зрения личности, как человека. Да, его стойкость вызывает уважение.