Посол Павел Утюпин: белорусское государство делает все возможное для сохранения памяти о жертвах холокоста

Посол Беларуси в Казахстане Павел Утюпин принял участие в международной онлайн-конференции «Холокост: уничтожение, освобождение, спасение». Как сообщили корреспонденту sb.by в белорусской дипломатической миссии, мероприятие было организовано представительством Россотрудничества в Казахстане.



В онлайн-конференции приняли участие специалисты центра «Холокост» (г. Москва), учащиеся и учителя школ Казахстана, России, Беларуси, других стран, а также сотрудники ряда дипломатических представительств, аккредитованных в Казахстане.



В своем выступлении Павел Утюпин подчеркнул, что белорусское государство делает все возможное, чтобы сохранить память о жертвах холокоста. Посол Беларуси также отметил, как важно прививать молодому поколению ценности, которые бы помогли сохранить мир, стабильность и спокойствие в обществе.



Белорусские дипломаты активно принимают участие в мероприятиях по случаю Международного дня памяти жертв холокоста, проходящих в различных странах мира.



В частности, по информации Министерства иностранных дел, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Королевстве Нидерландов Андрей Евдоченко стал участником виртуального памятного мероприятия, которое было совместно организовано мэрией Гааги, посольством Израиля в Нидерландах и еврейской культурной организацией CHAJ.



Посол Беларуси в Сербии Валерий Брылев и сотрудники посольства приняли участие в мемориальной церемонии, которая прошла в Белграде возле монумента жертвам геноцида во время Второй мировой войны.



К монументу были возложены венки, с речью выступила генеральный секретарь Президента Сербии. Среди участников церемонии были члены парламента и правительства Сербии, руководства столичной мэрии, представители проживающих в стране национальных меньшинств, общественных организаций, СМИ, а также главы дипломатических миссий.