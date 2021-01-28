Посол Беларуси в Казахстане Павел Утюпин принял участие в международной онлайн-конференции «Холокост: уничтожение, освобождение, спасение». Как сообщили корреспонденту sb.by в белорусской дипломатической миссии, мероприятие было организовано представительством Россотрудничества в Казахстане.
В онлайн-конференции приняли участие специалисты центра «Холокост» (г. Москва), учащиеся и учителя школ Казахстана, России, Беларуси, других стран, а также сотрудники ряда дипломатических представительств, аккредитованных в Казахстане.
В своем выступлении Павел Утюпин подчеркнул, что белорусское государство делает все возможное, чтобы сохранить память о жертвах холокоста. Посол Беларуси также отметил, как важно прививать молодому поколению ценности, которые бы помогли сохранить мир, стабильность и спокойствие в обществе.
Белорусские дипломаты активно принимают участие в мероприятиях по случаю Международного дня памяти жертв холокоста, проходящих в различных странах мира.
В частности, по информации Министерства иностранных дел, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Королевстве Нидерландов Андрей Евдоченко стал участником виртуального памятного мероприятия, которое было совместно организовано мэрией Гааги, посольством Израиля в Нидерландах и еврейской культурной организацией CHAJ.
Посол Беларуси в Сербии Валерий Брылев и сотрудники посольства приняли участие в мемориальной церемонии, которая прошла в Белграде возле монумента жертвам геноцида во время Второй мировой войны.
К монументу были возложены венки, с речью выступила генеральный секретарь Президента Сербии. Среди участников церемонии были члены парламента и правительства Сербии, руководства столичной мэрии, представители проживающих в стране национальных меньшинств, общественных организаций, СМИ, а также главы дипломатических миссий.
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Посол Павел Утюпин: белорусское государство делает все возможное для сохранения памяти о жертвах холокоста
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