Посол Есин: профсоюзные организации Беларуси и Японии имеют длительную историю дружбы

Японские общественные организации и эксперты по вопросам защиты прав трудящихся проявляют интерес к деятельности Федерации профсоюзов Беларуси. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии в Токио.





«Посол Республики Беларусь в Японии Руслан Есин провел встречу с представителями профсоюзного движения Японии. Дипломат отметил, что белорусские и японские организации имеют длительную историю дружбы и партнерства», – рассказали в белорусском посольстве.

Так, в середине 1980-х годов при поддержке профсоюзов в Японии выступил известный белорусский ансамбль «Хорошки». Спустя почти четыре десятилетия в ноябре 2021 года при поддержке Федерации профсоюзов Беларуси в нашей стране представил свое искусство японский фольклорный коллектив «Мандзюсяка». Японские артисты вместе с заслуженным любительским коллективом Республики Беларусь образцовым ансамблем танца «Ровесник» с успехом выступили на сцене Дворца культуры профсоюзов в Минске. Также в сентябре 2021 года в организованной Федерацией профсоюзов Беларуси международной конференции «Влияние глобальных экономических вызовов на социально-трудовые права человека» принял участие японский эксперт, доцент университета Гифу.

«Федерация профсоюзов Беларуси выступает за дальнейшее расширение взаимодействия со своими японскими партнерами. И в ближайших планах после ослабления карантинных мер – обмен визитами и организация выступления коллектива «Ровесник» в Японии», – отметили в белорусском посольстве в Токио.