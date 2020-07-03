Последние 8 лет МАЗ не работает на склад. Об этом заявил главный конструктор ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» Александр Мышко в специальном проекте «Сделано!», вышедшем в эфире телеканала «Беларусь 1»:





— Последние лет 7—8 МАЗ на склад не работает. Исключительно на заказ по всем видам продукции мы изучаем рынок. Изучаем желания клиента.

В проекте подчеркнуто, что когда-то линейка Минского автомобильного завода начиналась с грузовиков. На заре независимости завод выпускал всего 9 моделей. Сегодня современный и хорошо оснащенный МАЗ в числе мировых лидеров по большегрузной, автомобильной и прицепной технике. Ее обкатывают полсотни стран фактически из всех частей света. Машины — воплощение лучшей инженерной и дизайнерской мысли. Сборочные производства за рубежом — уже не роскошь, а способ быстро охватить новые рынки. К 2020-му завод выпускает уже более двух тысяч моделей. От штучных экземпляров, созданных под клиента, до массовых универсальных машин. В сборке — даже пылесосы для городских улиц, тягачи, краны и электробус.

— Весь мир движется в сторону электричества, — подчеркнул Александр Мышко. — И новое поколение автобусов мы проектировали, чтобы внешне они были практически одинаковыми. Чтобы это был дизельный автобус, троллейбус, электробус, а также мог работать на газовом и другом топливе. И это закладывалось сразу. Это новый кузов, который имеет, как все наши последние разработки, модульное устройство.

Фото: МАЗ



