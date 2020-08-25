Помощник Президента Анатолий Линевич провел прием граждан в Чашникском районе

Общий спектр вопросов – ремонт дорог, водообеспечение и благоустройство населенных пунктов, электрификация домов.Житель деревни Проземле Станислав Дешкович еще в мае перевел свой дом на электроотопление. А в июле вступил в силу Указ Президента о возмещении части расходов населению за данные виды работ. Сейчас Станислав Сергеевич подал в райисполком заявление с просьбой включить его в списки и компенсировать часть затраченных денег. Сельчанину ранее уже объясняли, что закон не имеет обратной силы и возмещение расходов получат только те граждане, которые проводили работы уже после изменения законодательства. На этот счет есть и детальное разъяснение Министерства энергетики Республики Беларусь. Но семья Дешковичей подняла проблему еще раз. Помощник Президента пообещал более детально изучить вопрос.Леонид Булавко из деревни Варки высказал пожелание: хотелось бы иметь стационарный магазин в населенном пункте. Но поскольку деревня находится недалеко от райцентра (менее километра) и два раза в неделю сюда приезжает автомагазин, то необходимо проанализировать, насколько целесообразно открытие торговой точки. Возможно, такая перспектива заинтересует представителей коммерческих сетей.Минчанка-дачница из деревни Латыголичи Ольга Дужная обратилась к помощнику Президента с просьбой помочь в организации чистки колодца. Анатолий Константинович разъяснил: следует обратиться в обслуживающую организацию и оплатить данную услугу. И заверил: никаких сложностей в решении этой проблемы нет.А вот Александр Жуковец – житель деревни Рудное – рассказал, что в сухую погоду их асфальтированная дорога пылит. Он попросил сделать новое асфальтирование. Сельчанину объяснили, что в районе, к сожалению, нет излишков финансовых средств, которые можно было бы направить на такие цели. Тем более что сам заявитель отмечает: нынешнее асфальтное покрытие находится в удовлетворительном состоянии.В общей сложности к Анатолию Линевичу на личный прием и прямую линию обратились шесть человек.Фото Михаила Деревяги