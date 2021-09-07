Помните историю о девятилетней студентке МГУ? Ее родители хотят перевести дочь на ускоренное обучение

К студентам факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова в этом учебном году присоединилась девятилетняя Алиса Теплякова. За поступлением девочки в университет с интересом следили многие, а теперь история приобрела новые детали. Не прошло и недели с начала занятий, как родители студентки заявили, что планируют обращаться в учебное заведение с вопросом о возможности ускоренного обучения. Подробности рассказал отец девочки Евгений Тепляков, слова которого передает РИА Новости.
«Мы пока учимся, идем вперед, потом будем обращаться в учебную часть с вопросами о требованиях к аттестациям, возможности ускоренного обучения и закрытия программы. Объективно Алиса может идти в разы быстрее, студенты очень разные по уровню», – заявил Тепляков.
Он подчеркнул, что учеба дается дочери легко. «На лекции по матанализу она неоднократно говорила, что ей легко, так как она все уже знает», – привел пример Тепляков.
Напомним, что москвичка Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике. Она не смогла поступить на бюджетную форму факультета психологии МГУ. Отец девочки заявил, что был заключен договор на платное обучение. 2 сентября Теплякова приступила к занятиям в вузе.
Фото: РИА Новости